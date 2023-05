Empresas acumulan millonarias deuda con Sedapal por consumo de agua

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) dio cuenta que reconocidas empresas adeudan miles de soles en el consumo de este recurso. Punto Final accedió a la lista completa de todas estas compañías y, específicamente, aquellas que mantienen una deuda judicializada.

Según la investigación, las industrias textiles son las que tienen mayor deuda, la cual asciende a S/ 28 330 588. En tanto, los servicios recreacionales tienen una deuda de S/ 12 477 356, mientras que las universidades privadas de la capital suman S/ 1 340 399.65.

De acuerdo a Sedapal, las empresas industriales obtienen agua de pozos subterráneos naturales en todo Lima, cuyo uso requiere la autorización de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). La mitad de las compañías no cuentan con el permiso, pero las que sí han consumido mucho más de lo permitido.

“Cómo es posible que nos judicialicen los pagos, si esa plata se necesita para dar el agua a los que no tienen. Pagan grandes montos a abogados para el juicio; pero no se dan cuenta de que perjudican al público”, mencionó Héctor Piscoya, presidente de Sedapal.

LA LISTA

De acuerdo al documento de Sedapal, el Country Club del Bosque tiene una deuda de S/237.164. Sin embargo, mediante un comunicado, aclararon que la deuda actual es de S/ 450.899 por el periodo de septiembre 2022 a abril 2023, además, cifra no los sitúa como empresa deudora.

En tanto, la Refinería La Pampilla, responsable del derrame de petróleo en el mar de Ventanilla en enero de 2022, adeuda 574.000 soles. Ellos precisaron que la deuda es por una divergencia sobre el volumen de lo consumido en el 2016 y 2017, e indican que ellos reclamaron; pero al no darles la razón, cancelaron la deuda.

Rutas de Lima también suma una deuda de 208.000 soles. En un comunicado, aseguraron que la misma no existe, pues no usan los pozos subterráneos de Sedapal y reconocen que pese a no usarlos, pagan por uno de ellos. Por ello, mostraron su disposición a colaborar con la entidad.