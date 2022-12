Empresaria Sada Goray afirma que pagó S/ 4 millones en sobornos a Salatiel Marrufo

La empresaria inmobiliaria Sada Goray reveló que el exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo le pidió cuatro millones de soles a solicitud del propio presidente Pedro Castillo. Este pago se haría a cambio de agilizar los trámites de su empresa con el Fondo Mi Vivienda.

En diálogo con Punto Final, Goray, exgerente general de Marka Group, sostuvo que conoció a Marrufo en agosto de 2021. En una de sus reuniones, el detenido exasesor le realizó el sorpresivo pedido a solicitud del jefe de Estado.

“Le dije que esa cantidad de plata no tenía. Me decía: ‘Pero esto es una solicitud del presidente. Si usted no me da la plata, y está con nosotros, todo le va ir bien. Si usted no accede a esto, todo le va ir mal’. Lo único a lo que atiné fue a decir le voy a pagar por partes”, aseveró.

¿PARA QUÉ ERA EL DINERO?

De acuerdo a su versión, el pago de este monto se dio en seis partes y en diciembre de 2021, Goray desembolsó un millón de soles. Cada entrega era variable y podía ser, como mínimo, de S/ 200.000. La empresaria ya entregó las evidencias al Ministerio Público.

Cabe indicar que, según un testigo protegido, Marrufo presionó a los funcionarios del MVCS para agilizar los trámites de la empresa. Marka Group se interesó en que Mi Vivienda les autorice a dar crédito directo a las personas que deseaban comprar sus casas con el bono Techo Propio.

Con la entrada de recomendados por Goray al directorio de Mi Vivienda, con interferencia del entonces ministro Geiner Alvarado, se aprobó un convenio que Marka Group requería para otorgar créditos directos. Sin embargo, la empresaria niega haber tenido injerencia.

Consultada sobre la existencia de una planilla destinada al presidente y a sus hermanos, Goray reiteró que el dinero que le solicitó Marrufo estaba destinado para el mismo mandatario. Actualmente, tanto ella como su familia se encuentran fuera del país.