Denuncian trámite de plazas y pago de sueldos a personas que nunca trabajaron en el Minsa

Un nuevo escándalo sacude los cimientos del Ministerio de Salud (Minsa). Tras la denuncia de ‘pitufeo’ de su extitular, Jorge López, Punto Final da cuenta de un sistema de contratación de trabajadores fantasma, a quienes se le tramitaron sueldos que nunca cobraron.

La Unidad de Investigación de Latina accedió a la convocatoria realizada en noviembre por la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima Sur, así como la lista de contratados. En un solo concurso, los nombres de cinco personas que nunca firmaron contrato aparecen como trabajadores de la institución en el registro nacional del personal de salud.

Flor Carbajal, una de las postulantes, registra hasta ocho meses de trabajo en dicha entidad, por los cuales “recibió” 6.000 soles como remuneración mensual. Ella dio cuenta de este hecho luego de que su esposo revisara su cuenta bancaria, donde encontró que tenía S/ 5.000.

Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica Peruana, indicó que esto no puede tratarse de un error administrativo. “De acuerdo a la ley, al quinto día (el contratado) tiene que ir a trabajar. Si no va, declaran desierto el concurso y no hay remuneración”, refirió.

Otro caso es el de Jessica Justo Cabanillas, enfermera que vive en Huacho. Según el Minsa, trabajó en la Diris Lima Sur, en el distrito de Barranco, a dos horas de su vivienda. Así consta en el Inforus, el sistema de consulta de personal del sector salud, donde aparece como trabajadora.

Tras conocerse un caso similar en Pucallpa, el tercer despacho anticorrupción de Ucayali ya investiga el relato de Mariela Urquía. A ella, la Diresa de Coronel Portillo le creó una cuenta donde le depositaron 2.500 soles por tres meses. Cuando pidió explicaciones, le ofrecieron repartir el dinero.

LA RESPUESTA DEL MINSA

Mediante un comunicado, la Diris de Lima Sur afirmó que desde julio recibió estos casos sobre pagos indebidos. Ante ello, se solicitó realizar la denuncia ante la Fiscalía para iniciar con las investigaciones y calificar las faltas cometidas.

“A la fecha, todas las denuncias recibidas fueron remitidas a la Procuraduría Pública del Ministerio de Salud (Minsa) para que, en atención a sus funciones, realice las acciones legales correspondientes”, precisaron.