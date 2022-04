Bruno Pacheco habla desde la clandestinidad: “No solo recibo amenazas, también ofertas”

Desde la clandestinidad, el exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco, decidió hablar y esta vez lo hizo en exclusivo para Punto Final. Uno de los hombres más buscados por las autoridades peruanas señaló que no piensa entregarse a la justicia, pues considera que se trata de un proceso injusto.

En otro momento de la conversación, Pacheco Castillo mencionó que su vida corre peligro; no obstante, también reveló que recibe “ofertas” de personas para que sus declaraciones favorezcan a un sector del Gobierno.

“Ahora no solo recibo amenazas, sino también ofertas. Hay personas que se acercan a querer obligarme a hacer declaraciones que van a darle razón a un grupo determinado de todos los espacios que se ha dividido el Gobierno”, señaló Pacheco.

Asimismo, argumentó que él no puede convertirse en colaborador eficaz porque asegura que no ha cometido ningún delito. Sin embargo, afirmó que con sus próximas declaraciones, cuando la Fiscalía lo cite, dirá toda la verdad y habrá quienes no se salvarán.

“Para ser colaborador eficaz yo tengo que haber delinquido o haber hecho un acto de corrupción y no lo he hecho. Por lo tanto, no puedo ser colaborador eficaz. Pero sí puedo colaborar con la justicia diciendo la verdad. Y si con la verdad que voy a decir se van a salvar algunos o van a quedar algunos, lamentablemente tendrá que ser así”, indicó.