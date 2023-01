Puno: bebé prematuro fallece por no recibir atención oportuna tras protestas

Lamentable desenlace. Un bebé prematuro es la nueva víctima del bloqueo de carreteras luego de que falleciera mientras era trasladado al Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, en Puno. La ambulancia fue interceptada por un grupo de personas que terminó desinflando las llantas.

Dicha información fue corroborada por el director de Diresa Puno, Ismael Cornejo Roselló, quien señaló que la criatura de 28 semanas de nacida fue derivada de Yunguyo al referido nosocomio, dado que necesitaba una incubadora y la atención de un especialista en neonatología.

“Necesitaba incubadora, oxígeno, la atención de un pediatra especialista en neonatología que tenemos en el hospital Butrón. Llegando a Molino, un distrito antes, lo han detenido y lamentablemente le han hecho esperar tanto que ha fallecido y lo regresaron a Yunguyo”, apuntó en diálogo con Latina Noticias.

En efecto, Cornejo Roselló reveló que la unidad fue interrumpida por obstáculos, entre piedras y palos, cuando llegaba al centro poblado el Molino, en el distrito de Juli. Ante este escenario, los manifestantes aprovecharon para atacar el vehículo médico.

Adicionalmente, el galeno sostuvo que en el Hospital de Juliaca permanecen nueve pacientes hospitalizados por impactos de bala; no obstante, no se ha registrado menores de edad. Tras ello, el director pidió a la población no atacar a las ambulancias.