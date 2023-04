Proponen ley que prohíbe cambio de bancadas a congresistas

La congresista Martha Moyano ha propuesto un proyecto de ley para evitar que los parlamentarios cambien de bancada. Ella indica que más agrupaciones se han creado debido a que muchos de ellos se han alejado de su partido inicial.

La legisladora Moyano indicó que, al Congreso se llegó con “menos de 10 bancadas, pero ahora hay trece”. También señaló que, “de un solo partido se formaron varias, como 6 o 7”.

PERÚ LIBRE, EL PARTIDO FRAGMENTADO

Como resultado de la falta de acuerdos y discrepancias dentro de Perú Libre, se crearon nuevos círculos políticos como Perú Bicentenario y el Bloque Magisterial en el periodo del 2021 al 2026. El vocero de PL, Flavio Cruz expresó que, cuando un parlamentario ingresa asumiendo una ideología, bajo la cual se llevará una agenda de trabajo, se debe respetar en todo momento.

PROPONEN QUE CONGRESISTAS NO ABANDONEN SUS PARTIDOS

La iniciativa legislativa indica que el padre de la patria tiene la obligación de permanecer en su grupo parlamentario por el que fue electo. Asimismo las bancadas se mantendrían tal y como salieron en las elecciones generales sin estar sujetos a modificaciones.

Los congresistas separados o expulsados no podrán conformar un nuevo grupo parlamentario o adherirse a otro. “La norma dice que, cuando me retiro de mi bancada, debo renunciar al partido. Ahora, no sabemos cuántos de los que han formado otras bancadas eran militantes de partidos porque se supone que también hay invitados”.