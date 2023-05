Prófugo exalcalde de Arequipa solicitó que le paguen sus beneficios sociales  

Un polémico pedido genera indignación en Arequipa. Y es que el exalcalde de esta provincia solicitó, mediante un documento, el pago de su liquidación y el de sus beneficios sociales por todo el tiempo que ejerció el cargo.

“Estamos hablando de 13 mil soles por cuatro, estamos hablando de cerca de 52 mil soles, más la compensación por tiempo de servicios que serían otros cuatro años. Es una mensualidad por año. Estamos hablando de 104 mil a 110 mil soles”, señaló Jorge Condori, exregidor de Arequipa.

Hasta aquí todo parece ir su curso normal, pero hay varios detalles. El exalcalde de Arequipa, Omar Candia, abandonó la gestión, en medio de un proceso de corrupción. Posteriormente, fue condenado a 6 años de prisión y fugó de la justicia. Incluso, hasta se ofrece una recompensa de 20 000 soles por su ubicación.

En ese sentido, la Fiscalía inició una investigación por la compra de 40 cámaras de seguridad. Años después, en noviembre del 2022, recibió una condena de 6 años de prisión por el delito de colusión, y tras ello, pasó a la clandestinidad sin culminar su gestión.

“A mí se me trae a juicio de manera injusta y arbitraria, yo no he cometido ningún delito. No existe sobrevaloración de cámaras. Ni la Fiscalía ni la Contraloría dicen sobrevaloración de cámaras”, expresó el exburgomaestre Omar Candia.

¿PODRÁ COBRAR SU LIQUIDACIÓN Y BENEFICIOS SOCIALES?

De acuerdo a lo estimado por César Candela, especialista en derecho administrativo, en este caso se ha generado un perjuicio al Estado; por ende, no debería dársele dichos beneficios. Agregó que ahora está en manos del Ministerio Público interponer una acción para no permitir el cobro de dinero de un prófugo de la justicia.