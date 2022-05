Tesis como cancha: profesor de la UCV denuncia que dictan cursos sin ser especialistas

La Universidad César Vallejo (UCV) vuelve a estar en el ojo de la tormenta, y esta vez debido a las exclusivas revelaciones que un profesor brindó a Punto Final con relación a la calidad de la enseñanza que se imparte en dicho centro de estudios superiores.

De acuerdo a la información proporcionada por el catedrático, de los cuatro años que lleva ejerciendo la docencia en la UCV, desde un inicio se vio en la obligación de enseñar cursos del cual él no es especialista.

“Cómo puedo dictar un curso que no es de mi especialidad, creo y considero, y es por eso que estoy acá presente, que estoy como engañando a los alumnos. Eso no es, obviamente, la calidad que debería darse en una universidad, principalmente en la escuela de posgrado”, lamentó.

En esa línea, cuestionó el plazo con el que cuentan para revisar los trabajos de investigación para el grado de magíster: “Reviso justamente 20 tesis, 30 tesis. De ahí entonces viene un poco las falencias en cuanto a la calidad”.

Antecedentes

Previamente, esta historia cuenta con un antecedente del 2021, cuando este docente informó ante las autoridades de la UCV acerca de la problemática que varios de sus colegas venían afrentando. No obstante, fue obligado a continuar con la enseñanza de cursos que no eran de su especialidad, esto a fin de completar las 40 horas académicas.

“Me siento en la obligación de comentar esto porque siento que estoy engañando a los alumnos. Creo que si tú no le brindas al alumno el servicio por el que realmente han pagado, creo que eso es una estafa”, confesó.

Asimismo, este colaborador alegó que también denunció las irregularidades ante Indecopi. En el reclamo que data de 2021, refiere: “Como docente a tiempo completo, me han estado asignando cursos a dictar, que no son de mi expertise, conocimiento o experiencia profesional (…). No solo en mi caso, sino de muchos docentes a tiempo completo”.