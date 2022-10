Presidente Pedro Castillo califica de “calumnias” las acusaciones en su contra

El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, visitó el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro en Cusco (Vraem Cusco), y adelantó que su Gobierno viene analizando la creación de un hospital y una universidad. Este anunció se dio en presencia de los Licenciados de las FF. AA., Rondas Campesinas, Comités de Autodefensa y Seguridad Indígena del Perú – Pachacútec.

Seguidamente, en este mismo espacio, se dio un tiempo para calificar las acusaciones en su contra como “calumnias”. Sostuvo que, pese a que se buscan pruebas para implicarlo en actos de corrupción, no encontrarán tales evidencias.

“Quieren encontrar un chat, quieren encontrar un video, quieren encontrar que alguien se vaya y diga ‘sí, señor, el presidente me llamó para ser ministro, pero me pidió tanto’, ‘el presidente me llamó para ser director o hacer una obra, pero me pidió tanto’”, exclamó el mandatario.

“¡No lo van a encontrar! Porque un campesino no le puede robar a un campesino, un maestro no le puede robar a un maestro y un hombre del campo no puede robar a otro hombre del campo”, arguyó.

Por otro lado, durante su participación en la ceremonia por el centenario de la creación de la Dirección de Seguridad del Estado de la PNP, el mandatario responsabilizó al Parlamento de no permitir a los ministros realizar su trabajo debido a las constantes interpelaciones y censuras que proponen.

Sin embargo, pese a lo expuesto, hizo un llamado a las distintas instituciones a “dejar de lado las rencillas” y atender las necesidades que aquejan a la ciudadanía.

“Desde acá quisiera invocar al Congreso de la República, al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional y al resto de autoridades a que dejemos estas rencillas y echémosle una mirada al pueblo peruano. Démosle una mirada a las grandes brechas que tiene este país”, señaló.