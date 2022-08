Presidente de la Confiep sobre Pedro Castillo: “No ha promovido ninguna medida para reactivar la economía”

El presidente de la Confiep, Óscar Caipo, dijo que “en más de un año el Gobierno de Pedro Castillo no ha promovido ninguna medida para reactivar la economía”, sino más bien, se ha dedicado a beneficiar a ciertos grupos.

“Estamos con una pérdida de la esperanza hacia el futuro como no la teníamos hace 30 años, hay un pesimismo generalizado. El Gobierno hasta ahora, en más de un año, no ha promovido ninguna medida para reactivar la economía plenamente, se ha dedicado a los nombramientos cuestionados o a beneficiar a ciertos grupos exclusivos”, declaró a Latina Noticias Trujillo.

Con respecto a este último punto, Caipo se refiere a los sindicatos de trabajadores para los que el Gobierno publicó leyes vía decreto supremo, a su juicio, “saltándose el Consejo Nacional de Trabajo”, lo que considera daña la institucionalidad y genera desconfianza.

Cuestiona decretos supremos sobre sindicatos

Para Caipo los decretos supremos aprobados por el Gobierno sobre las organizaciones sindicales generan inestabilidad y desconfianza, toda vez que considera que no hay un equilibrio entre trabajadores y empleadores, lo que afecta los productos y servicios que brindan las empresas a la población, como lo ocurrido con la huelga de los trabajadores de Corpac.

“No se puede hablar de libertad cuando ese decreto supremo tiene una serie de incentivos que prácticamente fuerzan a los trabajadores a que tengan que, en vez de tener la libertad de elegir si están en un sindicato o no, los fuerzan a entrar, que tengan que plegarse a una huelga o no, tienen que plegarse a la huelga, que puedan trabajar o no trabajar, acudir al centro de trabajo, y tienen que plegarse a la huelga y no acudir al centro de trabajo, entonces es muy peligroso, porque tenemos un país convulsionado ”, cuestionó.

Pide salida a la crisis por la vía democrática

Caipo sostiene que cualquiera de las salidas a la crisis, tiene que ser por la vía institucional y democrática. Asimismo, opinó que debemos de confiar en las instituciones (Ministerio Público y Poder Judicial), pues las investigaciones contra Pedro Castillo están en sus manos y tienen que seguir su curso con cierta celeridad porque, hay muchos cuestionamientos.