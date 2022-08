Policía no encontró a Yenifer Paredes en casa de Pedro Castillo en Cajamarca

Policías de la Diviac y la fiscal Magaly Ramirez llegaron hasta la casa de Pedro Castillo en el caserío de Chugur en Cajamarca en búsqueda de la cuñada Yenifer Paredes, pues sobre ella pesa una orden de detención preliminar por 10 días; pero no estaba.

Yenifer Paredes es investigada por el presunto delito de tráfico de influencias a favor de la empresa JJM Espino & Ingeniería para la que trabajó, según ella misma admitió en la Comisión de Fiscalización del Congreso el 22 de julio.

Hasta ahora no se encuentra en ninguna de las direcciones que dio a conocer a las autoridades; es decir, en Chorrillos, Palacio de Gobierno, ni la casa del presidente de la República de Chugur (Cajamarca), la misma que mostró Castillo en la segunda vuelta cuando compartió desayuno con su familia.

Los agentes de la División de Delitos de Alta Complejidad tocaron varias veces la puerta de la casa de Chugur y encontraron que estaba con candado. Yenifer Paredes pasó las Fiestas Patrias en dicha casa y hasta la semana pasada la vieron en un mercado de ese lugar.

¿Qué argumenta en su defensa Yenifer Paredes?

“¿En qué momento yo he sido enlace? Nunca he realizado tráfico de influencias. Si usted ve, yo estoy haciendo mi trabajo con una comunidad. No he prometido nada, no he hecho tráfico de influencias”, señaló en aquella ocasión ante la Comisión de Fiscalización.