Poder Judicial ordena a municipio de Moche devolver más de 500 piezas arqueológicas de museo

El Poder Judicial ordenó a la Municipalidad Distrital de Moche la devolución de 525 piezas arqueológicas al museo Casinelli, las cuales estuvieron en manos de la comuna por la suscripción de un convenio de promoción cultural.

Aquellas piezas arqueológicas, de propiedad de la familia Casinelli, fueron exhibidas por la comuna gracias a un convenio cultural que inició en julio de 2007 y terminó en diciembre de 2010.

La familia Casinelli asegura que cuando la comuna pretendía colocar las piezas en un ambiente de la calle, le envió varias cartas notariales y, al no recibir respuestas, comenzó el proceso para devolución por la vía judicial.

“Este caballero (Arturo Fernández, alcalde Moche) tiene que entregar 525 piezas al museo Casinelli, en caso de que una de ellas o cualquiera de ellas haya sido extraída o robada tendremos que denunciarlo penalmente porque no vamos a permitir que el patrimonio de Trujillo, hecho durante muchísimos años con todo el esfuerzo de la familia pretenda ser desaparecido por un individuo que no merece ningún tipo de respeto ante las actitudes que viene teniendo en el proceso electoral”, declaró Eduardo Casinelli.

Municipio de Moche dice que acatará resolución

Al respecto, el procurador de la Municipalidad Provincial de Moche, Hernán Silva, indicó que no ha sido notificado formalmente de la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

“Nosotros vamos a acatar la disposición del Poder Judicial, aquí no estamos para entorpecimientos, ni dilataciones que puedan generar mayores gastos y mayores costos procesales, evidentemente, yo aún no he sido notificado válidamente, esa resolución que tiene el señor Casinelli lo ha descargado del CSJL y yo aún no he sido notificado”, afirmó.