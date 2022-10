Piura: madre de familia fue golpeada en la cabeza con una silla por grupo de jóvenes

Tomaron venganza de la peor manera. Un grupo de jóvenes fueron retirados del bar Bohemia en Piura, por su mal comportamiento, este acto desencadenó la furia de estos provocando que golpearan la puerta de metal del local con la silla de un vigilante. Las cámaras de seguridad captaron el hecho.

Sin embargo, doña Ruth Aliaga de 49 años intentó detener a los jóvenes, golpeando a uno por la espalda con una “bara de caño” que tenía consigo, pero ella no esperó que uno de ellos le devolviera el golpe salvajemente en la cabeza con la silla que usó para golpear la puerta. La madre de familia fue llevada al centro de salud más cercano para ser atendida.

“Llegando me sorprendo, conocía a uno de ellos, al chico que corregí, porque sabía que viéndome, me iba a tener respeto”, declaró la mujer agredida indicando que busca justicia, ya que se siente insegura. “Aquí me siento como en tierra de nadie, estoy encerrada cuidando y defendiendo a mis hijos, por miedo a que nos vayan a hacer algo”.



El caso ya se encuentra siendo investigado por la fiscal de turno en Tambo Grande, quienes buscan identificar a los agresores.