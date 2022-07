Perú Libre retiró candidatura al Gobierno Regional de La Libertad, pero candidato asegura que continúa

Adolfo Valverde Calipuy asegura que continúa su candidatura al Gobierno Regional de La Libertad, pese a que la dirigencia de Perú Libre presentó el 2 de julio ante el Jurado Electoral Especial de Trujillo una solicitud para retirarla.

“Hay un documento que se ha presentado por parte del personero legal en la que retira la candidatura, pero no ha habido un pronunciamiento por parte de la autoridad electoral y ,al no haberse pronunciado la autoridad del jurado, inmediatamente ,al día siguiente, el personero legal ha retirado dicho documento, lo que significa que nuestra postulación sigue su curso y solamente vamos a esperar la calificación de admisibilidad”, explicó.

Valverde indicó que en un principio la alta dirigencia de Perú Libre decidió retirar dos candidaturas regionales (La Libertad y Lambayeque), porque no cumplían con el principio de la paridad horizontal en la presentación de las listas a las regiones.

Rechazan 10 listas de Perú Libre

De las 24 listas que presentaron a nivel nacional, solo fueron admitidas 14, 9 están representadas por hombres y 5 por mujeres. Valverde señaló que este problema fue dejado en manos del Consejo Ejecutivo Nacional de Perú Libre.

“Se ha buscado estratégicamente que a fin de no dejar de participar en este proceso, me refiero al partido político, había que hacer el retiro de dos candidaturas a nivel nacional, de las regiones que puedan corresponder, y el acuerdo fue dejar en manos del CEN para que determine con mejor criterio; sin embargo, al parecer, acá en La Libertad hubo un pequeño apresuramiento, el cual ya se ha corregido conforme les he explicado”, detalló.