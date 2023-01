Película peruana “Willaq Pirqa” es un éxito de taquilla

Cuzco fue el escenario perfecto para describir una historia real, una historia que nos hace abrir los ojos de lo maravilloso que puede ser nuestra diversidad cultural y Willaq Pirqa es prueba de ello. Con personajes que nos muestran el respeto al mundo andino, este film sigue cosechando el reconocimiento a nivel nacional al ser la más taquillera después de 8 semanas de su estreno.

Ambientada en los años 70, dicha historia narra las vivencias de un niño llamado Sistu que hace todo lo posible por descubrir la magia del cine y llevar su experiencia a su comunidad. No obstante, ante la evidencia de las limitaciones de algunas personas dentro de esta localidad para entender y leer castellano, eligen a este pequeño para que todas las semanas vaya al pueblo a ver una película y luego la cuente en la plaza.

Sin embargo, un día el cine se va y la ilusión de Sistu por contar una historia semanal hace que cree su propio cine, con sus propios actores, su cultura y, sobre todo, en su misma lengua.

¿QUIÉN ES VÍCTOR ACURIO, EL PEQUEÑO SISTU?

El personaje fue interpretado por Víctor Acurio, un joven bilingüe de 17 años, que no dudó dos veces en participar en este gran proyecto, pues consideró que existía una la similitud entre el guion y su historia.

Cabe precisar que, durante la grabación, Víctor tenía 12 años y se encontraba estudiando. Por eso, junto a la producción, buscaron la forma de que las grabaciones sean posibles sin descuidar las obligaciones educativas del menor.

“La producción pidió permiso para que yo no vaya a clases por unas 5 semanas y bueno, no fui a clases, pero luego tuve que presentar mis cuadros con los trabajos asignados. (…) El sueño de Sistu era conocer el cine, los sueños no son imposibles”, refiere Víctor, quien expresó que todos debemos buscar la manera de lograr nuestros objetivos.

CURIOSIDADES

Durante la grabación fueron muchas las experiencias. Por ejemplo, la productora Jedy Ortega señaló que trabajar con actores naturales era lo que hacía más rica la película, ya que ellos mismos, a su propio estilo, interpretaban sus personajes sin salirse del guion.

Asimismo, el estreno de la película fue el 08 de diciembre de 2022, teniendo como punto principal la localidad de Maras. Por ello, para que todas las personas puedan ver la cinta, dado que por cuestiones de horarios no se podía, la productora Jedy Ortega buscó una solución.

“Si no puedo llevarlos a todos al cine, llevo el cine a ellos”, expresó Ortega en diálogo con Latina Noticias. Un mes y medio después y gracias a la difusión en redes sociales, la película tuvo mayor acogida en todos los cines a nivel nacional.