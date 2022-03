Pedro Castillo tras derrota de Perú: “Me siento indignado porque nos robaron el partido”

El jefe de Estado, Pedro Castillo, arribó esta mañana a la región Ayacucho para participar en el Foro Nacional: Masificación del gas natural y cambios de matriz energética en el centro y sur del Perú. En este espacio, se dio un tiempo para referirse al encuentro de la selección peruana, donde cayó por la mínima diferencia ante la escuadra ‘charrúa’.

“Tengo que decir al país que en la cancha, donde están nuestros once hermanos defendiendo la ‘Blanquirroja’, debo decir que también me siento un tanto indignado porque nos robaron el partido”, expresó el mandatario.

En esa línea, Castillo Terrones luego de expresar su malestar por la polémica jugada, donde el referí del partido Anderson Daronco decidió no otorgar el gol a la selección peruana, intentó comparar lo sucedió en Montevideo con la política nacional.

“El fútbol hay que jugarlo bien y no es posible que, así también como existen malas intenciones, en el Perú políticamente también no tenemos tiempo para hacer caso o entretenernos en cosas porque no quieren agendar grandes temas como la masificación del gas para Ayacucho”, concluyó.