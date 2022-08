Pedro Castillo: “Quieren engrilletar a mi esposa, quieren engrilletar también al resto de mi familia”

El jefe de Estado, Pedro Castillo, durante actividad oficial para la entrega de fertilizantes y maquinaria en Andahuaylas, alegó que existe una intención de encarcelar a su esposa y al resto de su familia con el propósito de quebrarlo. Esto, en el marco de las investigaciones que se le sigue a él, a su cónyuge y a su cuñada por parte del Ministerio Público.

“Sé que se la van a llevar a mi esposa, quieren engrilletarla y quieren engrilletar también al resto de mi familia y quieren quebrarme. No saben que nosotros venimos de la adversidad, venimos de abajo, venimos del sufrimiento. Voy a resistir hasta que el pueblo me diga resiste y hasta acá y por eso no nos van a quebrar”, indicó.

“Traigo el saludo de mi familia, a pesar de estas grandes acusaciones, de estos grandes problemas que tenemos, que incluso quieren arremeter y quebrar a mi propia familia. Pero desde este espacio traigo también el saludo de ellos, de mis padres, de mis hermanos y mi familia entera”, añadió el mandatario.

En otro momento, Castillo Terrones denunció que existen personas que pretenden hacerse pasar por representantes del pueblo para beneficiarse en diversas instituciones del Estado. Tras ello, aclaró que dichos individuos no cuentan con su aval.

“No hemos dado ningún espacio y no hemos dado ningún aval, para que en nombre de Pedro Castillo o en nombre de la familia, estén ingresando a algún ministerio para sacar rédito para su bolsillo”, concluyó el dignatario.