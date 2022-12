Pedro Castillo pide acceso telefónico para comunicarse con su familia

Pedro Castillo participó este miércoles 28 de diciembre en la audiencia de apelación contra los 18 meses de prisión preventiva que se le impuso por el delito de rebelión tras el fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre.

Durante su intervención, el golpista alegó que no mantiene comunicación con su familia, pues no ha tenido acceso a un número telefónico para realizar alguna llamada. Además, aseveró estar de acuerdo con todo lo mencionado por su abogado; sin embargo, rechazó haber cometido el delito de rebelión.

“Debe tener conocimiento, usted, señor juez, de que hasta la fecha estoy incomunicado. No he tenido acceso a un número telefónico para llamar a mi familia. (…) Es más, debo manifestar que solicito, se me dé la oportunidad para tener acceso a un servicio telefónico para llamar a mis padres y a mi familia. Muchas gracias”, exclamó Pedro Castillo en su alegato final.

En otro momento, Castillo Terrones culpó al Congreso de la República de haber conspirado en su contra para sacarlo del poder. Del mismo modo, indicó que todo se trata de una venganza política.

“Señor juez, yo no he cometido ningún delito de conspiración, pero quien ha conspirado es el Congreso y otras instituciones con la finalidad de armar un plan sobre la caída de mi gobierno a través de sucesivos pedidos de vacancia y otras artimañas”, apuntó.

“Finalmente, pido que se reflexione y se vea cómo esta injusta prisión preventiva que se me ha impuesto solo ha servido para polarizar al país. Todo lo que se hace en contra mía y todo este proceso no es más que una venganza política. Pido que cese el odio y solito mi libertad por ser un justo derecho”, agregó.