Pedro Castillo permanece en el penal de Barbadillo y es visitado por Aníbal Torres

El golpista Pedro Castillo permanece este jueves 8 de diciembre en las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), el cual se encuentra el Centro Penitenciario de Barbadillo. No obstante, un sonriente Aníbal Torres arriba a esta sede para visitar al exmandatario.

El extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros ingresó al centro de reclusión en un vehículo y solo saludando a las cámaras. En paralelo, el abogado Walter Chinchay, quien aseguró ante la prensa que tenía la intención de asumir la defensa legal del expresidente, esperaba en los exteriores de la Dinoes.

“Fui invitado al grupo de abogados de Perú Libre. En la mañana me comuniqué con los abogados y prácticamente todos se han ido, todos han salido del chat, los abogados invitados de Perú Libre eran como 500 abogados”, detalló el letrado.

“En la mañana dije que no era posible dejar solo al expresidente y que hay que apoyarlo siempre y cuando el expresidente acepte, vamos y ya anuncié para que me permitan ingresar y estar en la diligencia de prisión preliminar”, añadió Chinchay.

¿CUÁNTOS AÑOS PODRÍA IR A PRISIÓN DE SER CONDENADO POR EL DELITO DE REBELIÓN?

De ser hallado culpable bajo esta figura, podría ser reprimido con pena privativa de la libertad hasta por 20 años, informó la abogada penalista Romy Chang a Latina Noticias. En ese marco, recordó que la Fiscalía solo tiene 48 horas para determinar qué imputación se le interpondrá y qué ruta seguirán para procesarlo.

Aunque para esta segunda lo más probable es que le pidan permiso al Congreso de la República para que le levante la inmunidad. Posteriormente a esto, el Poder Judicial tendrá dos caminos: ir por la detención preliminar o prisión preventiva.

“Una pena la opción que eligió. Claramente, al quebrar el orden constitucional no solo se configuran infracciones a la constitución, sino también supuestos en flagrancia; hablamos en específico del delito de rebelión, que son de 10 a 20 años de cárcel. El intento también se sanciona, pero él no fue más allá porque no tenía el respaldo”, comentó la especialista la noche del miércoles.

Sobre las acciones que está realizando la Fiscalía, se sabe que ha allanado el Mincetur y el Ministerio de la Producción. También lo han hecho en otras sedes que tenían como titulares a personas allegadas a Pedro Castillo.