Pedro Castillo convoca a electas autoridades a trabajar en conjunto por el Perú

El presidente de la República, Pedro Castillo, saludó a las electas autoridades tras los comicios del último domingo. Durante su presentación en la región Amazonas, los convocó a una reunión en Palacio de Gobierno para trabajar en conjunto y en beneficio de toda la ciudadanía.

“Saludo, como presidente de la República, a las regidoras y regidores, alcaldes y alcaldesas, consejeros regionales y gobernadores, sobre quienes el pueblo ha depositado su confianza”, manifestó Castillo Terrones.

Seguidamente, el mandatario afirmó que desde el Poder Ejecutivo se encuentran comprometidos en sacar adelante al Perú, pero que, sin el apoyo de los gobiernos regionales y locales, poco o nada se hará.

Asimismo, exhortó a los alcaldes y gobernadores a centrarse en sus labores y atender las necesidades más urgentes de sus jurisdicciones. No obstante, remarcó que una vez asumido dicho compromiso, deben de dar la cara “al pueblo” y no actuar de espaldas.

“El Gobierno tiene plena disposición para trabajar juntos. La población no come discursos, no se alimenta de ideologías o críticas, el pueblo necesita tener un centavo en el bolsillo”, añadió el jefe del Estado.

Finalmente, el dignatario intentó deslindar de las acusaciones e investigaciones en su contra, alegando que el país necesita sacudirse del flagelo de la corrupción. Además, advirtió que quieren responsabilizarlo de ello.