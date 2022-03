Pedro Castillo confirma que asistirá al Congreso por moción de vacancia

Desde el centro poblado Isla Chilata, en el distrito de Platería, en la región Puno, el mandatario Pedro Castillo se refirió a su próxima presentación en la sesión plenaria del Parlamento y confirmó su asistencia para el lunes 28 de marzo, donde se debatirá una moción de vacancia.

“La próxima semana estaremos en el Congreso por una citación, una convocatoria, para ir a responder de lo que se quiere hacer creer al pueblo peruano”, aseveró el presidente en un encuentro con la población del distrito de Platería, en Puno.

En esa línea, Castillo Terrones alegó que en los próximos días, hasta el fin de semana, comenzará una “campaña demoledora” contra el Gobierno con la difusión de mensajes, montajes, audios y videos por parte de un sector. Advirtió que buscan generar una crisis.

“Hay congresistas inmensamente responsables, que sí entienden la necesidad del pueblo y no caerán en este tipo de chantajes ni creer en este círculo mediático. (…) El Perú no se puede paralizar por una confrontación que no ha sido creada por nosotros”, concluyó.