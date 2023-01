Partidos políticos recibirán más de 7 millones de soles de la ONPE

Al menos 10 agrupaciones políticas están recibiendo casi 8 millones de soles, por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Esto sucede como parte del financiamiento público directo a las organizaciones políticas.

A cada partido político se le asigna un monto con el fin de destinarlo a preparación de militantes, capacitación y asesorías técnicas. Estas organizaciones tienen a su vez la obligación de rendir cuentas cada seis meses.

“Partidos políticos que tuvieron congresistas, que están representando actualmente en el Congreso en las Elecciones Generales 2021, por 5 años van a tener este financiamiento público directo, independientemente de campaña”. Señaló el subgerente de verificación de ONPE, Luis Camino Palomino.

Según Palomino, nueve partidos ya han presentado sus rendiciones, excepto el partido de Acción Popular, agrupación que decidió no utilizar este beneficio. “Decidimos que ese dinero no debemos de retirarlo, no debemos de aceptarlo, mientras que no tengamos, la personería legalmente establecida, para evitar suspicacias futuras. Hay que tener en cuenta que este dinero proviene de fondos públicos”. Indicó Mesías Guevara, secretario general de AP.

¿QUÉ HAN DECLARADO OTROS PARTIDOS SOBRE DINERO DE LA ONPE?

En el caso del Partido Morado, le corresponde la suma de 620,759.78 soles, no obstante los tres congresistas de esta agrupación han abandonado la bancada y ya no hacen actividad partidaria.

“Hemos capacitado a muchos militantes para que entiendan mejor los procesos electorales, las leyes sobre gestión municipal y de gestión pública, con la finalidad de que haya dos niveles de capacitación, ideológico-político y de gestión pública”. Declaró Luis Durán, secretario general del Partido Morado.

ALIANZA PARA EL PROGRESO SOBRE MONTO: “NO ES SUFICIENTE”

A la agrupación liderada por César Acuña, se le asignó la cantidad de 741,414.23 soles, brindó detalles sobre la asignación, indicando que esta es poca. “En el ámbito de la organización, para efectuar dos procesos electorales de un ámbito nacional, en estas últimas elecciones hemos tenido una participación importante de las autoridades electas, creemos que es notorio que ha habido una adecuada inversión con los fondos que hemos recibido, que no son suficientes“.

La crisis política se está incrementando y con ella, la economía de todos los peruanos está siendo fuertemente golpeada. Ante este hecho, nos preguntamos si realmente en necesario un monto tan alto para estas agrupaciones.