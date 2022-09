Partidos destinaron miles de soles de fondos públicos en capacitaciones y sueldos a sus líderes

Tres partidos que participarán en las Elecciones Regionales y Municipales 2022, y con presencia en el Congreso de la República, han destinado miles de soles del financiamiento público directo de la ONPE para pagar a los líderes de sus agrupaciones, o para gastar en consultorías.

Según especialistas, el financiamiento público directo nace del dinero del Estado, que incluye los impuestos de todos los peruanos. Este dinero se entrega a los partidos para que lo utilicen en el mantenimiento de gastos ordinarios, o para generar capacidades. Las organizaciones están obligadas a rendir cuentas del uso de estos montos ante la ONPE.

En el caso de Perú Libre, que en el primer semestre de 2022 recibió S/ 1 075 000, ha destinado una parte de este monto para pagar un sueldo al secretario general del partido, Vladimir Cerrón, a quien en marzo, abril y mayo de este año, se le abonó mensualmente S/ 12.500.

No obstante, este pago no puede considerarse ilegal, debido a que la norma es flexible de acuerdo a lo que un partido pueda considerar como gasto ordinario. De acuerdo a Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE, este abono debía estar en dicho rubro, pero no se pensó que se usaría para los dirigentes de los partidos.

Un hecho similar se da en Somos Perú, quien busca llevar a George Forsyth a la alcaldía de Lima. Patricia Li, presidenta del partido, recibió S/ 15.000 de enero a junio de 2022, como parte de un acuerdo del Comité Ejecutivo de esta organización, a cambio de que Li solo se dedique a las labores partidarias.

Los gastos de Renovación Popular

El partido que lidera Rafael López Aliaga también consignó gastos del financiamiento de la ONPE para pagar consultorías. Julio Gagó, quien afirmó ser jefe de campaña voluntario para la alcaldía de Lima, fue contratado para un servicio de coaching por S/ 226.650.

Asimismo, para el servicio de media training, destinado a capacitar a sus candidatos de diferentes alcaldías municipales y gobiernos regionales, se hicieron con los servicios de José Antonio Malpartida Abadía, productor del programa de Andrés Hurtado en Panamericana Televisión, por S/ 207 119.