Partidos de hoy, sábado 10 de junio: horarios para ver fútbol en vivo

El fútbol en vivo no para y este sábado 10 de junio se vivirán grandes eventos deportivos en el mundo. Desde las 13:00 horas, en el torneo peruano se desarrollará el duelo entre Unión Comercio vs. Atlético Grau en el marco de la última fecha del Torneo Apertura.

Sin embargo, desde las 14:00 horas de Colombia y 13:00 horas de México, no podrás perderte el partidazo entre Manchester City vs. Inter por la final de la Champions League 2022-23 desde Estambul. Turquía.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 10 DE JUNIO

Liga 1

13:00 – Unión Comercio vs Atlético Grau

15:30 – Academia Cantolao vs Deportivo Municipal

18:00 – Melgar vs Binacional

20:00 – Carlos Manucci vs ADT

20:30 – Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

Champions League

14:00 – Manchester City vs Inter

Amistoso FIFA

19:00 – Panamá vs Nicaragua

21:00 – México vs Camerún

Liga Profesional Argentina

17:00 – Platense vs Tigre

18:00 – Boca Juniors vs Lanús

19:30 – Talleres Córdoba vs Arsenal

Brasileirao

14:00 – Coritiba vs Santos

16:30 – Corinthians vs Cuiabá

16:30 – Atlético Mineiro vs RB Bragantino

16:30 – Bahia vs Cruzeiro

19:00 – Botafogo vs Fortaleza

Liga BetPlay

19:30 – Deportivo Pasto vs Rionegro Águilas

Liga de Ecuador

13:00 – Libertad vs Técnico Universitario

15:30 – LDU Quito vs Cumbayá

18:00 – El Nacional vs Deportivo Cuenca

Liga de Paraguay

15:00 – General Caballero JLM vs Guaraní

17:30 – Sportivo Trinidense vs Nacional Asunción

Torneo de Toulon Sub 23

7:00 – Japón vs Panamá

10:30 – Costa de Marfil vs Marruecos