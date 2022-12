Paolo Guerrero descartado en Argentina: ¿cuál es su próximo destino?

Tras ser descartado por Rosario Central, Velez Sarsfield y Newell’s Old Boys, Paolo Guerrero continúa entrenando en solitario y espera una oferta formal que le permita iniciar con el pie derecho este 2023.

Las últimas informaciones mostraron a Miguel Angel Russo, técnico de Rosario Central, y a la prensa argentina descartando la llegada del Depredador. La edad y sus pretensiones salariales son dos factores que le juegan en contra al ex capitán de la selección peruana.

“Si bien Paolo Guerrero es un futbolista extraordinario, acá en Vélez evaluaron el último tiempo de él en el Avaí de Brasil y el descenso, y me parece que las actuaciones no convencieron en Vélez. La balanza se inclina en darle rodaje a los juveniles. Vélez es una cantera inagotable de juveniles”, comentó el periodista argentino Maximiliano Ertola de Radio la Red.

“A esta hora es lejana la posibilidad de Paolo Guerrero. El nombre estuvo en carpeta hace 24 o 36 horas. El presupuesto de los equipos argentinos es muy chico y uno no puede tener demasiadas estrellas en el plantel y entre sus filas tiene a Diego Godín. Me parece inviable tener a Guerrero y a Godín dentro del mismo plantel, en un equipo que no va a jugar un torneo internacional en 2023″, señaló Ertola sobre Guerrero en Vélez.

¿Una nueva oportunidad?

Sin embargo, una nueva oportunidad podría haberse abierto para Paolo Guerero. Álex Cabo, periodista español que cubre el fútbol boliviano, informó que el ‘Depredador’ rechazó ofertas de clubes sudamericanos para priorizar un jugoso contrato en una liga del Medio Oriente.

“A Paolo Guerrero le llegaron propuestas de Chile y Bolivia, pero el delantero las rechazó. Me sorprendería que llegue a Alianza, su prioridad es firmar por un club de Oriente Medio tras salir de Brasil”, publicó Cabo en Twitter.