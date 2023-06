Perú ocupa el segundo lugar, después de Venezuela, en letalidad por dengue en América

Una vez más, Perú se encuentra entre los primeros lugares en cuanto a muertes relacionadas con enfermedades. En esta ocasión, se trata de la epidemia del dengue, que hasta la fecha ha cobrado la vida de 166 personas.

La situación del dengue en Perú es alarmante. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el país ocupa el segundo lugar en la tasa de letalidad de casos de dengue en América, siendo Venezuela el país vecino que ocupa el primer lugar con una letalidad del 0.17%. Le sigue Perú con un 0.14%, según los datos proporcionados por la OPS, que también muestra un total acumulado de 115,949 casos de dengue en lo que va de 2023. La letalidad se calcula dividiendo el número de fallecidos entre el total de casos.

En relación a esto, el médico infectólogo y experto en enfermedades tropicales, Juan Celis Salinas, ha indicado que entre el 95% y el 99% de las muertes aún pueden evitarse.

PERÚ,EL SEGUNDO PAÍS DE LA REGIÓN CON MAYOR LETALIDAD POR DENGUE

Los datos compartidos por la entidad internacional de salud revelan lo siguiente:

Perú es el segundo país de Sudamérica con mayor cantidad de muertos por dengue, pues acumula 166 fallecidos.

Segundo país con mayor tasa de tasa de letalidad en la región, con 0.14%.

Tercer país con mayor cantidad de casos de dengue. Cuenta con 115,949 confirmados hasta el momento.

Si bien, la situación del país parece ser desoladora, Celis Salinas reveló que para revertir las cifras, es necesario que el Gobierno tome medidas ajustadas a la realidad actual.

“¿Qué debió hacer la ministra cuando dijo que la epidemia acababa en dos semanas? Debió habilitar rápidamente las camas UCI. Lo que salva la vida ahora, son camas […] La gente no muere porque no hayan médicos, sino porque no hay dónde echarse”, indicó el galeno para Latina.

Además, agregó que se necesitarán al menos 20 camas mínimas por cada región con alta incidencia.

Desde el Colegio Médico del Perú, el doctor Wilder Díaz indicó que conocer el porcentaje de letalidad es indispensable para conocer la cantidad muertos reales y el impacto que genera en el país.

SITUACIÓN DEL DENGUE EN PERÚ, SEGÚN EL MINSA

¿Cómo va el dengue en Perú? En el informe de la Sala Situacional diaria de dengue del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control (CDC) del Ministerio de Salud (Minsa) muestra la lista de las regiones más afectadas en el país hasta el 7 de junio y son las siguientes:

Piura tiene 39,293 casos, 593 hospitalizados y 64 fallecidos.

Lambayeque tiene 13,885 casos, 242 hospitalizados y 35 fallecidos.

Ica tiene 11,842 casos, 153 hospitalizados y 35 fallecidos.

La Libertad tiene 8702 casos, 131 hospitalizados y 10 fallecidos.

Loreto tiene 8367. No registra hospitalizados, pero sí cuenta con un fallecido.

El escenario de la capital peruana también es alarmante. Lima Norte cuenta con 4671 casos y dos fallecidos. Este es el panorama en las demás zonas:

Lima Sur: 3530 casos, 61 hospitalizados y ningún fallecido.

Lima Este: 3497 casos y dos fallecidos. No se reportan hospitalizados.

Lima Centro: 3495 casos, 96 hospitalizado y ningún fallecido.

DATO: Piura sigue siendo la región más afectada del país por dengue, pues cuenta con más de 39 mil casos acumulados.