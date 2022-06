Nota de Musk a los trabajadores de Tesla: vuelvan a la oficina o dejen la empresa

1 jun (Reuters) – El director ejecutivo de Tesla Inc, Elon Musk, pidió a los trabajadores que vuelvan a la oficina o abandonen la empresa, según una circular enviada al personal que ha circulado por las redes sociales.

“Cualquiera que desee hacer un trabajo a distancia debe estar en la oficina durante un mínimo (y quiero decir un mínimo) de 40 horas a la semana o dejar Tesla”, decía el documento.

Reuters no pudo verificar inmediatamente la autenticidad del memorándum. Tesla no respondió a una solicitud de comentarios. No fue posible contactar con Musk para que hiciera comentarios.

En respuesta al memorándum que fue tuiteado desde una cuenta no verificada, el multimillonario, que ha propuesto llevar a Twitter Inc al sector privado en una operación de 44.000 millones de dólares, dijo: “Deberían pretender trabajar en otro sitio”.

Musk “revisaría y aprobaría” cualquier caso en el que no pudieran cumplir el mínimo, según el documento.

Tesla se une a una oleada de empresas que obligan a los empleados a volver a la oficina. Mientras que algunas grandes empresas han adoptado políticas voluntarias de trabajo desde casa de forma permanente, otras, como Google, de Alphabet Inc, apuestan porque es mejor impulsar las interacciones en persona entre colegas.

El director ejecutivo de Twitter, Parag Agrawal, tuiteó en marzo que las oficinas de Twitter volverían a abrirse, pero que los empleados podrían seguir trabajando desde casa si lo deseaban.

“Donde te sientas más productivo y creativo es donde trabajarás y eso incluye trabajar desde casa a tiempo completo para siempre”, dijo Agrawal en un tuit el 3 de marzo.