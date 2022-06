“No quieren oír la verdad”, asegura Jorge Montoya tras archivamiento de su informe

Luego de que la representación nacional decidera mandar al archivo el informe final sobre las presuntas irregularidades en las elecciones generales del 2021, Jorge Montoya, en su condición de presidente de la comisión investigadora, aseguró que sí consiguieron probar que existió fraude previo a la realización de los comicios.

“Son Alianza para el Progreso y Acción Popular, en cada uno de ellos uno de sus legisladores ha votado en favor del informe y el resto en negativo, esto nos dice que no hay una oposición que permita una fiscalización adecuada, lo que se ha presentado es la verdad de lo que pasó en las elecciones, en esa verdad sale que hay faltas que se han cometido y deben ser sancionadas”, declaró Montoya a la prensa.

“Que no se apruebe el informe no quiere decir que el informe no sea correcto. El informe es correcto y dice la verdad, pero no se ha aprobado porque no se quiere oír la verdad, hubo fraude en la ley, previamente, se ha manipulado la norma para permitir que el presidente pueda participar, ahí hay fraude evidente dando interpretaciones a las normas que no se permiten”, agregó el parlamentario.

Por otro lado, entre algunos cuestionamientos al trabajo final del congresista, está que jamás se presentó prueba alguna que acredite la versión de fraude; no obstante, se reveló que la comisión le costó al Estado más de 200 mil soles y que no concluyó nada.