No pierde la fe: Cuto Guadalupe confirma que perdonó a su esposa

Luis Guadalupe juega uno de sus partidos más difíciles en el campo del amor, luego de que se revelara una presunta infidelidad de su esposa. Ante ello, el popular ‘Cuto’ señaló que se siente afectado por lo ocurrido; sin embargo, aseguró que ya la perdonó.

“Soy una persona de mucha fe, no soy nadie para juzgarla. Ella estuvo conmigo en los momentos más duros de mi vida, la gratitud es importante, no voy a negarlo”, expresó Guadalupe durante una conferencia de prensa.

Seguidamente, el exdefensa de Universitario de Deportes narró que, en el momento de la divulgación del reportaje, él se encontraba con su mamá. Agregó que, pese a lo expuesto, no ha perdido la fe.

“He visto el reportaje agarrado de la mano de mi madre, que es el ser más hermoso que Dios me ha podido dar en la vida. Me voy a dirigir con todo el respeto que se merece la señora Magaly, que Dios la bendiga, cómo se ha burlado de la fe. Dijo ‘hoy he terminado con la fe de cuto’, mira esa soberbia”, acotó.

DEFENDIÓ A LA MADRE DE SUS HIJOS

En conferencia de prensa, el conductor de “La Fe de Cuto” reconoció que este tipo de ampays llaman la atención del público, pero pidió que se respete a su pareja y a sus hijos. “Sé que va a ser complicado. Como digo en mi programa: el aguadito vende, pero esto no se trata del aguadito, se trata del respeto. Tengo un hijo de 8 años y no me gustaría que pase por esto”.