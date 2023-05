No pasa: jueces destruyeron plato recontra salado de Leyla Chihuán en El Gran Chef Famosos 

Luego de acabar el tiempo de preparación de las berenjenas rellenas, el jurado de El Gran Chef Famosos pasó por cada estación para evaluar los platos de los famosos.

El primer plato a evaluar fue el de Patricio Suárez-Vértiz. “¿Sabes que es increíble? Que si estuviera homogéneamente cocido, estaría rico. Pero no es así” comentó Javier Masías sobre el plato de el cantante.

Posteriormente, el jurado pasó a la estación de Karina Calmet. José Peláez, conductor del programa, se sorprendió que la actriz no se quejó por el tiempo. Nelly Rossinelli tuvo buenas palabras sobre su plato: “Me gusta tu presentación, linda con las lechugas. Me gusta como te quedó la salsa”. sostuvo la miembro del jurado.

Luego pasaron por el lugar de Milett Figueroa, a quien le hicieron una importante pregunta: “Con sinceridad, ¿Estas berenjenas han tocado el piso?”, a lo que la respuesta de la modelo fue que se cayeron pero no tocaron el piso, se mantuvieron en la bandeja. Nelly Rossinelli fue dura con su evaluación: “No es el sabor para este plato en específico”, agregó.

Por último, pasaron por la estación de Leyla Chihuán. A la ex integrante de la selección de voley le criticaron el exceso de sal con la que contaba su comida. Tanto Giacomo Bocchio como Javier Masías le recalcaron lo saladas que estaban las berenjenas. “Qué bronca que en el programa pasado me faltó y ahora me sobre” dijo en el confesionario la deportista.

Pero, el chef también tuvo un interesante comentario sobre la presentación de la ex jugadora de la selección de vóley: “La textura es agradable. Si vas a poner hojas como estas, no está mal, pero ponles vinagreta”, sostuvo Bocchio.

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.