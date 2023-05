“No me importa que me eliminen”: Milett Figueroa por fin sacó un plato rico en El Gran Chef Famosos

Durante la evaluación del picante de cuy, el jurado felicitó a Milett Figueroa por haber preparado de una muy buena maneta ese plato.

La primera persona en felicitar a Milett fue Giacomo Bocchio, quien dijo: “Milett, creo que es de lo mejor que has hecho”. Javier Masías, un duro crítico de los participantes también se sumó a los halagos: “No sé como lo has hecho, la verdad es que no me lo puedo explicar”, sentenció.

Milett no salía de la emoción, y mientras era felicitada por sus compañeros, recibió la evaluación de Nelly Rossinelli: “Te has esforzado y te has concentrado, cuando pasaba veía como te enfocaste”.

Dentro de la emoción, Milett Figueroa comentó en la mesa: “Uno se puede ir divirtiendo pero es algo que como dicen, nos va a durar para toda la vida y que me salga rico, de verdad es un logro para mí. Me eliminen o no me eliminen, me llevo este saborcito para siempre”, afirmó.

‘El Gran Chef Famosos’

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.