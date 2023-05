No más fotopapeletas en el Callao: alcalde anuncia el fin de las “multas abusivas” 

Usando la fuerza rompieron los candados de la sala de monitoreo del tránsito y fotopapeletas en el Callao que, durante los últimos 16 años, estuvo en manos del consorcio Tránsito Ciudadano. De esta manera, el referido municipio recuperó el control de la imposición de papeletas en el primer puerto.

“El viernes pasado se ha dado por terminado el contrato de concesión que lamentablemente ha tenido en los últimos 16 años la Municipalidad Provincial del Callao y que, con argucias legales, han pretendido, a través de pedidos ante arbitrajes, quedarse más tiempo”, apuntó Spadaro a la prensa.

El alcalde Pedro Spadaro denunció el incumplimiento de contrato y la imposición abusiva y arbitraria de fotopapeletas por parte del consorcio, por lo que aseguró que se procederá con la anulación inmediata de las mismas. Se hará lo propio con la devolución progresiva de aquellas que ya fueron pagadas.

“Ya no va a ser un control a escondidas, sin señalización. No más cámaras escondidas. Esta empresa no ha querido educar, ha tenido un fin lucrativo. (…) Estas fotopapeletas serán anuladas de forma inmediata por parte de la Municipalidad Provincial del Callao”, agregó la autoridad edil.

Cerca de 450 mil fotopapeletas no procesadas serán analizadas para este fin. La recuperación del control de papeletas también incluye la recuperación de 129 cámaras en zonas estratégicas, que ya no se usarán únicamente para el control del tránsito, sino para la seguridad ciudadana.

Asimismo, el control y preservación de semáforos, igualmente, pasa a manos de la Municipalidad del Callao que, desde ya, trabaja en una campaña de sensibilización de tránsito.