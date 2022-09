“No está comiendo toda esta población”, advierte habitante de comunidad Cuninico tras derrame de petróleo en Loreto

Los habitantes de la comunidad de Cuninico en el distrito de Urarinas (Loreto) sufren por un nuevo derrame de petróleo que se ha extendido desde su localidad hasta el río Marañón. Ellos viven de la pesca y toman de esas aguas y ahora piden la ayuda de las autoridades.

“(Las personas) no están tomando agua hasta estas horas; no está comiendo toda esta población porque del río bombeamos el agua para abastecernos de agua, pero hoy no podemos porque el crudo ha salido del río Marañón. Comida de aquí sacábamos y el pescado para poder prepararnos el alimento que hoy no podemos”, advirtió un habitante de la comunidad de Cuninico.

En total 900 personas de la comunidad de Cuninico son afectadas por esta tragedia ecológica que amenaza con expandirse a otro grupo de comunidades si no se contiene a tiempo el crudo.

“Fue un corte intencional”

Debido a esta emergencia, Petroperú anunció que un equipo se desplazó al área para realizar las primeras labores de contención y precisaron que el bombeo del tramo I del Oleoducto Norperuano está paralizado desde febrero.

Asimismo, la institución informó en un comunicado que el corte de la tubería que se produjo, a la altura del km 42 en el distrito de Urarinas, fue provocado. “El corte ha sido obturado con una grapa metálica para contener el hidrocarburo”, señala el comunicado.