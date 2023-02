Niño pierde un dedo mientras se deslizaba en tobogán de club campestre

“Yo no sé cómo explicarle a mi niño que ha sido amputado por una negligencia de ese centro campestre. Porque me dicen que el tobogán está en buen estado cuando no es así”, expresa Blanca Failoc al ver a su hijo de once años internado tras haber perdido un dedo.

Efectivamente, lo que sería una tarde de diversión en un centro campestre en Carabayllo, terminó en un terrible accidente, que se produjo cuando el niño jugaba en uno de los toboganes de la piscina.

“Al momento que él está resbalándose para bajar el dedo, entra ahí. Era un fierro sobresaliendo, no estaba bien reparado ese tobogán y al momento de bajar se quedó ahí el dedo”, señaló Cielo Romero, familiar del pequeño accidentado.

Asimismo, tras lo ocurrido, varias personas intentaron recuperar el dedo que había quedado atrapado en un fierro que sostiene la estructura. La sola existencia de esa rendija es para la familia motivo suficiente para denunciar a los responsables del club campestre Candamo.

Por su parte, el descargo de los representantes del club campestre Candamo fue el siguiente: “Apenas pasó el accidente revisamos el tobogán, todo está intacto, no se ha movido nada. (…) No tenemos cámaras de seguridad por el momento, estamos empezando de abajo”.

Si bien la persona encargada del local acompañó a la familia en los traslados del menor y no se desentendió de la situación, para la familia sí existió negligencias en el mantenimiento del juego, además de la falta de primeros auxilios en el mismo local.

La madre también denunció que cuando el pequeño llegó al hospital Sabogal del Callao, ya no pudieron reponer su dedo. Ahora, necesitará terapias y familia exige que el costo sea cubierto por el club.

“Incluso lo han llevado al Hospital Sergio Bernales y no lo han querido atender por el hecho que mi hijo está asegurado en Essalud. No le han querido dar primeros auxilios, mi hijo hubiese podido salvar su dedo y ahorita no estuviera amputado”, exclamó.