Narcotráfico en Flor de Ucayali: comunidades indígenas son amenazadas y piden ayuda del Estado

Los habitantes del centro poblado Flor de Ucayali en la región del mismo nombre son amenazados por bandas dedicadas al narcotráfico y a la tala ilegal de árboles y pidieron el apoyo del Estado para recuperar su tranquilidad.

“Desde hace un tiempo la gente está partiendo, migran, se van, porque aquí tenemos un problema, la comunidad vive bajo amenaza, nuestro territorio ha sido invadido. Hombres con armas que hacen ingresar maquinarias grandes por el río. Se están metiendo a nuestros bosques, tumban árboles, cortan la madera y se la llevan y si denunciamos nos amenazan con matarnos”, reveló un ciudadano de esa localidad a Latina Noticias.

Saúl, el apu de Flor de Ucayali, contó que a raíz de una intervención que hizo el comité de vigilancia de la comunidad, en la cual decomisaron 3000 pies de maderas, es que surgieron las amenazas a los líderes indígenas.

Según el dirigente, de los 21 290 hectáreas del lugar donde viven, aproximadamente 3000 hectáreas están invadidas por los narcotraficantes y por esas razones viajaron hasta la capital para pedir la intervención del Estado, pero sus esfuerzos fueron infructuosos, ya que hasta ahora no hay soluciones.

“Cuando he sido dirigente, me fui hasta la capital y he tenido varias reuniones con los ministerios, con el Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo, hemos llevado nuestro mensaje, pero hasta el momento no vemos resultados”, indicó.

Narcotráfico

En una operación policial realizada en la comunidad, los efectivos descubrieron pozas de maceración y campamentos ilegales. Después de ello, las amenazas continúan y, según un poblador, hay un grupo de ciudadanos brasileños que se dedican al narcotráfico.

“Aquí andan 17 brasileños, trafican aquí armados, más que un ejército van y vienen, van y vienen, nosotros hemos pensado que cualquier cosa que haya dentro de la comunidad, ellos nos pueden atacar fácilmente, porque están más armados, no tengo ningún arma, nada”, expuso.