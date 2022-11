¿A qué hora jugarán Estados Unidos vs Gales (hora peruana) por Qatar 2022?

Rompen fuegos. Estados Unidos y Gales harán su estreno en la fase de grupos del Mundial Qatar 2022. Los norteamericanos buscarán adjudicarse sus tres primeros puntos ante los europeos y arrancar con pie derecho el certamen más importante de naciones. Sin embargo, al frente estará Gareth Bale y compañía que buscarán aguarle la fiesta.

Estados Unidos buscará superar el papel hecho en la Copa del Mundo de Brasil 2014, certamen en el que no pudo acceder a cuartos de final. No obstante, Gales querrá ser la sorpresa del torneo y dar el batacazo desde el inicio. No te pierdas ningún incidente, mejores jugadas, asistencias y goles de este importante cotejo.

¿A qué hora se disputará el partido por la Copa del Mundo Qatar 2022?

El encuentro entre ambas selecciones se dará HOY a las 14:00 horas y podrás vivirlo a través de la primera pantalla de Latina Deportes, por la página y la aplicación. Ambas selecciones, candidatas a acceder a los octavos de final, pelearán palmo a palmo los tres puntos por lo que nos espera un encuentro de vida o muerte.

Estados Unidos y Gales compartirán el grupo B junto a Inglaterra e Irán. Las cuatro naciones tratarán de sumar la mayor cantidad de unidades posibles con el objetivo de acceder a la siguiente fase.

“En el sorteo existen algunos grupos difíciles que se pueden dar. Al final del día, eso es lo que es. Y si queremos ser los mejores, debemos vencer a los mejores equipos del mundo“, declaró Gregg Berhalter, entrenador de Estados Unidos.