Mujer embarazada se dedica al robo de mototaxis, ¿cómo lo hacía?

La Policía está en búsqueda de una banda de criminales que se dedica al robo de mototaxis en San Juan de Lurigancho. Según las cámaras de seguridad, una mujer embarazada integra este grupo de delincuentes.

La mujer se aprovecha de su condición de gestante para engañar a las personas que se dedican al transporte en mototaxi. Ella les pedía ayuda para cargar objetos pesados con el fin de alejarlos de su vehículo y así sus secuaces se lo puedan llevar.

“Ahí donde yo chapo la carrera, al lado, la señorita se me acerca y me dice llévame acá al mercado Mariscal. Suben dos y las traigo hasta aquí. Una de ellas me pide ayuda porque la otra estaba gestando, me bajo del vehículo quitando la llave de la moto para ayudarla”, cuenta uno de los afectados con esta modalidad de robo.

SIGUEN PAGANDO POR LA MOTOTAXI

La familia se ha quedado sin su principal herramienta de trabajo con la cual sacaban adelante a su familia. “Con eso luchábamos todos los días para sacar adelante a los dos hijos que tengo“, indicó la esposa de la víctima. Lamentablemente, aún no terminaban de pagar el préstamo que sacaron para comprar la mototaxi.

En las cámaras de seguridad se ve el momento exacto donde un sujeto se acerca al vehículo. “Yo veo la cámara, donde se presenta un chico, quien corta directamente la chapa, donde meto la llave de la moto. Él lo rompe y así es como él logra llevárselo“.