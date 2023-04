Mujer denuncia agresión de expareja en comisaría y termina detenida junto a él

Una mujer de 47 años fue agredida físicamente por su expareja el último domingo 16 de abril. Producto de la misma sufrió un corte en la frente y quedó con el rostro marcado. Tras lo suscitado, fue a denunciar este hecho en la comisaría de La Huayrona, en San Juan de Lurigancho, pero terminó detenida junto a su agresor.

¿Qué pasó? De acuerdo con la versión de la víctima, los agentes de la PNP la detuvieron alegando que hubo una supuesta agresión mutua. Pero ella rechaza tal acusación, explicando que su reacción, por obvias razones, fue para defenderse y poder huir de su agresor. “¿Tenía que haberme dejado matar?”, expresó.

“Puse la denuncia en la comisaría de La Huayrona y fue fatal. No esperaba esto realmente. A veces pienso que he perdido hasta tiempo acudiendo hasta la comisaría, me han tratado como una delincuente. Ayer en la mañana (lunes) cuando me iban a llevar a pericia psicológica, una señorita policía de apellido Paredes me enmarrocó y ajustó las esposas con las manos atrás”, narró la madre de familia.

“La policía vino a mi casa, fuimos en el patrullero hasta la comisaría, apuntaron mi nombre, y posteriormente nos dirigimos hasta el hospital para que me atendieran. Luego fuimos al médico legista y es ahí en donde sale que fue agresión mutua. Seguidamente, me enmarrocaron y me metieron a un calabozo junto a mi expareja”, agregó.

Asimismo, según el parte policial, se detalla que a la agraviada la tuvieron que suturar la frente, colocándole tres puntos, además cuenta con golpes en el mentón y en el resto del cuerpo. Todo lo contrario que este sujeto, quien no presenta golpe alguno.

DENUNCIA CASOS DE VIOLENCIA LLAMANDO A LA LÍNEA 100

La Línea 100 es un servicio telefónico gratuito integrado por profesionales en derecho, psicología y trabajo social que brindan información, orientación, consejería y soporte emocional a las víctimas de violencia o testigos de un hecho.

Ante un caso de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, los/las especialistas coordinan la intervención urgente de la Policía Nacional del Perú. La atención es de lunes a domingo (incluidos feriados), durante las 24 horas del día desde un teléfono fijo, público o celular.