Minsa: retiro de la mascarilla será evaluado cuando el 80 % de la ciudadanía tenga las 3 dosis

La máxima autoridad del Minsa, Jorge López, adelantó la mañana de este miércoles que su sector evaluará la eliminación del uso obligatorio de la mascarilla en lugares abiertos cuando el 80 % de la ciudadanía tenga la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en el Perú.

“Tenemos aún un grupo grande, vulnerable, que podría ser infectado y, con ello, volver a tener altos índices de pacientes hospitalizados. Razón por la cual no podemos todavía quitarnos la mascarilla, si no llegamos al 80 % de vacunados con tres dosis. Tenemos que llegar a eso, sino no podemos pensar en levantar las restricciones”, acotó.

Al respecto, la jefa de Inmunizaciones, María Elena Martínez, señaló que, a la fecha, más de 14 millones 400,000 personas ya han sido inoculadas con la tercera dosis. Esto representa al 50.1 % de la población en general.

Por ello, desde el Ministerio de Salud se estima que a fines de junio o a más tardar la primera semana de julio se estaría llegando a la meta establecida, que es alcanzar el 80 % de vacunados en todo el país.