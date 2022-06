Ministro del Interior asegura que no renunciará por fuga de Juan Silva

El ministro del Interior, Dimitri Senmache, declaró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y rechazó presentar su carta de renuncia luego que su sector haya sido responsabilizado por la fuga del exministro Juan Silva, quien permanece no habido desde el 7 de julio, cuando se ordenó su detención preliminar.

“No lo he pensado renunciar al cargo. Pienso cumplir como lo juré el día que acepté el cargo y como se lo dije al presidente. Asumo este cargo, en principio, de manera libre, nadie me va a obligar a poner a alguien en mi equipo”, contestó el funcionario.

En esa línea, el titular del Mininter señaló que la Fiscalía demoró en la entrega formal de la orden de detención preliminar contra el exministro de Transportes. Por ello, descartó tanto que la PNP como su despacho puedan asumir la culpabilidad de la fuga de Silva Villegas.

“En ningún momento en mi gestión hay una sola orden, un solo dicho, una sola muestra de que se ha querido esconder a alguien. (…) No puedo aceptar responsabilidad que no me compete cuando es el Ministerio Público el director y ejecutor de las investigaciones el que debería mantener todo este procedimiento en reserva”, respondió Senmache Artola.