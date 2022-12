Ministro de Justicia sobre investigación a Pedro Castillo: “no existen pruebas, existen indicios”

El ministro de Justicia, Félix Chero declaró ante la prensa sobre la moción de vacancia presentada contra el presidente Pedro Castillo. Esto sucedió luego del debate sobre el presupuesto para el año 2023 realizado en el Congreso de la República.

Chero señaló que anteriormente ya se han tratado otras mociones de vacancia “con las mismas causales” y que por ese hecho, esta medida tampoco sería aceptada. Además indicó que, no se pueden hablar de pruebas en contra del mandatario porque “cuando hay una investigación preliminar, no existen las pruebas, existen indicios (…) En el Perú no se juzga por escándalos, si se juzgara por escándalos, medio millón de peruanos estaría en la cárcel“.

SOBRE EL USO DEL FONDO DE EMERGENCIA EN OBRAS EN CAJAMARCA

El titular de Justicia expresó que el fondo de emergencia utilizado en las obras de agua y saneamiento en Cajamarca, estaban programadas, presupuestadas y establecidas.”Entiendo que el Ministerio de Economía y Finanzas ha ido proveyendo de los recursos, que esa es su finalidad (del fondo de emergencia)”.

INGRESO LIBRE A UNIVERSIDADES: “ES PROGRESIVO”

Félix Chero indicó que existe un presupuesto real de trabajo hecho por el Ministerio de Economía y Finanzas para realizar el proyecto. Indicó que el tema “es progresivo” y “todo proyecto que implique afectar la caja fiscal o demandar un desembolso económico, pasa por el Consejo de Coordinación de Viceministros y por la opinión técnica del MEF“.