Ministro de Justicia advierte que en el Ejecutivo no se descarta la posibilidad de un cierre del Congreso

La máxima autoridad del Minjus, Félix Chero, se pronunció respecto a la conformación de la nueva Mesa Directiva del Congreso e indicó que ve con optimismo que en la próxima legislatura ambos poderes del Estado puedan trabajar juntos en favor del país.

“Yo confío en que en la recomposición de la Mesa Directiva se tenga miembros que puedan generar línea de consenso, que puedan dialogar y puedan agendar un proyecto de Gobierno conjunto entre Ejecutivo y Legislativo. De lo contrario se evaluará en su momento (el cierre del Parlamento).”, aseguró en diálogo con Exitosa.

En efecto, el ministro de Justicia no descartó dicha posibilidad o eventualmente plantear una cuestión de confianza; sin embargo, contempló que optar por unas de estas facultades, pese a contar con el respaldo constitucional, podría generar mayores confrontaciones y hasta ánimos negativos entre ambas instituciones.

“Siempre he pensado, y lo he transmitido al presidente y al Consejo de Ministros, que quebrantar el orden democrático, que corroer las instituciones democráticas no es saludable para el país. Creo que cerrar el Congreso de la República o lanzarle un misil de cuestión de confianza es justamente generar mayores confrontaciones y generar mayores ánimos de confrontación”, puntualizó.

Por último, Chero Medina precisó que en referencia a este caso, aún no se ha discutido con el presidente Pedro Castillo ni en el Consejo de Ministros, pero consideró que por el momento no es lo más oportuno.