Ministro de Educación sobre SUNEDU: “No debemos apoyarla como si fuera una revelación divina”

El Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31520, norma que modifica el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). Esta fue presentada por el 25 % del número legal de congresistas contra el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo.

Ante la negativa del TC, el ministro de Educación, Óscar Becerra, en una entrevista exclusiva para Latina Noticias, declaró que él no cree que esto acabe con la autonomía de la SUNEDU. “Yo no creo que termine con la autonomía, el actual superintendente es un ex rector si no me equivoco”.

Así mismo señaló que, está de acuerdo con que se tiene que apoyar a la SUNEDU, pero que no como si fuera un “dogma” o “una revelación divina”. “Yo siento que muchos identifican la defensa de SUNEDU o el ataque a este, como ataque a la calidad de la educación, son personas muy dogmáticas. Cualquier cosa que la apoye, estoy de acuerdo y cualquier cosa que vaya en contra, voy a estar en contra”.

SOBRE LA EDUCACIÓN ESCOLAR

Sobre la calidad de la educación escolar, el ministro indica que “es un gran desafío satisfacer a todos los padres”. “Todos los padres quisieran que sus hijos estuvieran en un colegio como el de Alfonso Ugarte, recientemente reconstruido, de estándares internacionales, pero no todos caben ahí. Esto sucede porque en los últimos doce años hemos hecho un enorme esfuerzo en retroceder todo lo que se había avanzado en Educación“.

Él acusa a la ex titular de la cartera de Educación de “truncar” los avances en los estándares de calidad. “Se avanzó porque había política de Estado, tristemente truncadas por la ministra Patricia Salas, porque inaugurar su gestión incumpliendo la ley de carrera pública magisterial y luego quiso destruir el colegio público mayor. Se dedicó a destruir todo lo que encontró, lo que luego trató de recomponer el ministro Saavedra“.