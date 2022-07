Ministro de Defensa cuestiona la gestión de Mariano González tras sus dos semanas en el cargo

El ministro de Defensa, José Gavidia, condenó las aseveraciones de Mariano González en contra del Gobierno, luego de que este último sostuviera que el presidente Pedro Castillo estaría impidiendo el trabajo de la inteligencia policial para dar con el paradero de los prófugos Bruno Pacheco, Juan Silva y Fray Vásquez Castillo.

“Me sorprende su actitud un poco antidemocrática en la que convoca a las calles. ¿Eso es propio de una sociedad democrática? Si es que no hace su labor el Congreso o no hace su labor la Fiscalía, las calles tendrán que responder. Creo que eso dicta mucho de una actitud democrática”, declaró ante la prensa desde los exteriores de Palacio de Gobierno.

En otro momento, el funcionario cuestionó la gestión del extitular del Mininter al afirmar que en su efímera gestión no priorizó temas como la inseguridad ciudadana. Expresó que en distintas ocasiones lo convocaba, pero no González no respondía. Tras ello, decidió realizar las coordinaciones directamente con el comandante general de la Policía.

“Yo creo que el principal problema que tenemos es la inseguridad ciudadana y él nunca le prestó atención. No sé si realmente era su prioridad o no, pero para nosotros y especialmente para mí, creo que es el principal que tenemos en todo el país”, concluyó Gavidia.