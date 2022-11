Ministra Portalatino invoca a los parlamentarios a reflexionar y evitar mayor ingobernabilidad

Este miércoles 30 de noviembre, la ministra de Salud, Kelly Portalatino, invocó a la representación nacional a la reflexión luego de que en la víspera el legislador Edward Málaga presentara una tercera moción de vacancia contra el mandatario Pedro Castillo.

“Yo llamo a la reflexión, a los señores congresistas que no estamos para poder seguir generando mayor ingobernabilidad, el pueblo nos está viendo todos los días”, señaló desde los exteriores de la Presidencia del Consejo de Ministros.

En esa misma línea, la titular Minsa pidió no generar mayor desequilibrio de poderes, entre el Legislativo y el Ejecutivo, pues consideró que la ciudadanía no busca división. Seguidamente, aseveró que el jefe de Estado y la premier Betssy Chavez no han discutido ningún posible cierre del Parlamento.

Por último, Portalatino Ávalos precisó que la cuestión de confianza presentada por Aníbal Torres tenía la finalidad de no limitar la participación política de todo ciudadano a través del referéndum.

DESIGNAN A ANÍBAL TORRES COMO JEFE DE GABINETE DE ASESORES DE LA PCM

El Gobierno de Pedro Castillo designó a Aníbal Torres Vásquez como jefe de Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). La misma fue oficializada por la Resolución Ministerial 317-2022-PCM, que fue publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

En los considerandos refieren que esta designación es conforme con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento de funcionarios públicos; y, el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por Resolución Ministerial 156-2021-PCM.