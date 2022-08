Ministra de la Mujer espera que Comisión de Ética sea contundente en caso de Freddy Díaz

La ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, dijo esperar que la Comisión de Ética sea “contundente” en el caso del legislador Freddy Díaz, quien es acusado de haber abusado sexualmente de una trabajadora de su despacho.

Precisamente, dicho grupo de trabajo sesionará hoy desde las 10:30 horas para evaluar la denuncia que ha abierto de oficio en contra del congresista Díaz Monago, que a su vez viene enfrentando una investigación en paralelo por parte de la Fiscalía.

“Esperamos que la Comisión de Ética hoy sea contundente y creo que eso nos llama a varias reflexiones, que no hay espacios seguros en el Congreso y eso es grave. No es posible que haya trabajadoras en el Congreso y eso no significa que estén expuestas a situaciones de violación como lo ocurrido con la víctima”, declaró para TVPerú.

En otro momento, la titular del MIMP cuestionó las disculpas ofrecidas por el tercer vicepresidente del Congreso, Wilmar Elera, tras sus desafortunadas declaraciones respecto a este suceso. Consideró que el integrante de Somos Perú también debería pasar a Ética.

Denuncia casos de violencia llamando a la Línea 100

La Línea 100 es un servicio telefónico gratuito integrado por profesionales en derecho, psicología y trabajo social que brindan información, orientación, consejería y soporte emocional a las víctimas de violencia o testigos de un hecho.

Ante un caso de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, los/las especialistas coordinan la intervención urgente de la Policía Nacional del Perú. La atención es de lunes a domingo (incluidos feriados), durante las 24 horas del día desde un teléfono fijo, público o celular.