Mininter anuncia que PNP no participará oficialmente en “Marcha por la paz”

El ministro del Interior, Víctor Rojas, anunció este lunes 2 de enero que la Policía Nacional no participará en la “Marcha por la paz” convocada para este martes. “Se ha suspendido en aras de seguir manteniendo la paz”, explicó Rojas desde la región Puno.

“Nuestra intención fue de llegar, no con un tinte político, jamás una marcha por la paz tiene tinte político. Quienes ven una interpretación al respecto, como algunos juristas, están en su derecho de hacerlo, pero por favor no malinterpreten. Esto no buscar enfrentarnos”, señaló la autoridad.

No obstante, en lo que se refiere a las manifestaciones convocadas para el próximo miércoles 4 de enero, Rojas Herreras indicó que se ha dado la orden de que los efectivos garanticen los derechos de los protestantes. Además, exhortó a la ciudadanía a velar por el diálogo como medio para resolver sus demandas.

En esa línea, desde la cuenta de la Policía Nacional, se divulgó un pronunciamiento en el que se confirmó que se ha dispuesto que los efectivos se abstengan de promover la participación de la población en la marcha cancelada.

“Dada la actual coyuntura política y social del país, así como diversas opiniones difundidas al respecto y con la finalidad de evitar malos entendidos; se ha dispuesto que los miembros de la Policía Nacional del Perú se abstengan de promover la participación activa y organizada de la comunidad en las actividades programadas para el día martes 3 de enero de 2023”, refiere el comunicado.