MEMES Francia vs Polonia: imágenes graciosas y reacciones que dejó el partido

Francia mostró su mejor nivel en lo que va de la Copa del Mundo Qatar 2022 y venció con un contundente 3 a 0 a Polonia. El cuadro de Didier Deschamps supo plasmar su juego y con goles de Kylian Mbappé (doblete) y Olivier Giroud aseguraron su pase a la siguiente fase sin sobresaltos. Si bien Polonia mejoró su nivel después de lo mostrado ante Argentina en fase de grupos, no le fue suficiente para vencer a un cuadro ‘galo’ arrasador.

Tras la clasificación, Francia espera al ganador entre Inglaterra vs Senegal para conocer a su rival en cuartos de final.

El encuentro no sólo dejó grandes goles y una participación excelsa de Kylian Mbappé, sino también grandes memes para el recuerdo del público neutral. Aquí los mejores.

We present you our new Miss Penalty pic.twitter.com/fdRdA9pcCO