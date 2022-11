MEMES Corea del Sur vs Ghana: Imágenes graciosas

Corea del Sur🇰🇷 vs Ghana🇬🇭

Ensimismado en mi estudio, olvidé comentar este partido.

Van 40’ y me da que Corea del Sur no ganará, ya que de momento gana Ghana.

Sí, voy a hacer el mismo chiste para todos los partidos de la selección africana.

Descripción gráfica del partido: pic.twitter.com/XFND6uDn41