Más del 50% de jóvenes se desempeñan en carreras que no estudiaron

De un tiempo en adelante, una nueva tendencia en el mundo laboral se ha posicionado entre los jóvenes peruanos. Sucede que personas entre los 20 a 30 años, en la actualidad, se desempeñan en un rubro distinto al que estudiaron. Por ello, expondremos los casos de dos profesionales.

El primero es Luis de la Cruz, un joven 30 años que estudió Administración de Empresas, pero que luego se inclinó por la publicidad y marketing. Su historia inicia en provincia, en donde las únicas carreras disponibles eran Medicina, Derecho y la ya antes mencionada.

Sin embargo, decidió hacerle caso a su instinto y comenzó a realizar sus prácticas como un futuro publicista. Aunque, según sus propias palabras, todo fue un reto debido a que desconocía cómo funcionaba este nuevo mundo, poco a poco se adaptó y actualizó sus conocimientos para alcanzar dicho propósito.

Caso similar es el de Rodrigo León. Él estudió Derecho; no obstante, convirtió su pasión en la natación en su sustento de vida, abriendo una escuela para la misma. “Cuando empecé a trabajar como abogado no me vi cumpliendo una jornada laboral y con horarios establecidos, por eso busqué las dos cosas: ser independiente y vivir de los que me gusta”, exclamó.

¿PERO QUÉ LOS LLEVA A OPTAR POR ESTA DECISIÓN?

De acuerdo Mario Bonifaz, brand mánager de Bumeran Perú Selecta, la falta de demanda para el sector al cual están postulando es una de las primeras razones para abandonar su profesión. Otro es la necesidad de trabajar para solventar los estudios, lo hacen tomar estas decisiones.

Asimismo, algunos datos respecto a la pregunta de por qué empezaste a trabajar antes de terminar la carrera sorprenden a propios y extraños.

Un 27.16% indicó porque necesitan la plata, un 20.99% para adquirir experiencia, seguido de un 13.58% que aduce que prefieren trabajar y estudiar a la par. En tanto, un 24.28% alegó que quieren tener experiencia laboral en su CV al terminar la carrera.

Finalmente, un 11.52% sostuvo para tener independencia económica, escoltado por un 2.06% que afirma es para descubrir si es lo que realmente le gusta y un 0.41% reveló que lo hace porque su familia le sugirió.